Alt liglerden haberler (13.10.2020)

* TFF 1. Lig'de kalesinde 8 gol gören Bursaspor'da kaleci değişikliği gündemde. Teknik Direktör Mustafa Er'in, Balıkesirspor kaşılaşmasında Ataberk Dadakdeniz'in yerine Deniz Aydın'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

* Son 8 yılın en iyi başlangıcını yapan Karşıyaka, 3. Lig 3. Grup'ta zirve ortağı oldu. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Zirveye çıkmak önemli, şimdi hedef orayı korumak" değerlendirmesini yaptı.

* TFF 1. Lig'de 1 puanla sonuncu sıradaki Menemenspor'un savunma performansı taraftarı endişelendirdi. Sarı-lacivertliler, 4 maçta kalesinde 10 gol gördü ve en çok gol yiyen takım oldu.



* Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, Sevilla modeli için, "Sevilla Sportif Direktörü Monchi'yle, Salzburg ve Leipzig kulüpleriyle görüşeceğim" dedi.

* Ankaraspor'a konuk olacak Giresun'da yönetici Ferhat Kandemir, "Son 3 maçta 7 puan aldık. Hedefimiz başkentte de kazanmak" diye konuştu.