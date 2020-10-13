Haberler TFF 1.Lig Ziya Alkurt sağlık ekibine emanet

sağlık ekibine emanet

1. Lig'de bu hafta Altay sahasında ile karşı karşıya gelecek. Takımda sakatlığı bulunan 'un maça yetişmesi için sağlık ekibinin yoğun uğraş içerisinde olduğu iddia ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 11:26 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 12:11
Ziya Alkurt sağlık ekibine emanet

1'inci Lig'de cumartesi günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden 'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Altay'da sol kanat 'un sakatlığı keyifleri kaçırdı.

Arka adalesinde zorlanma olan tecrübeli hücum oyuncusunun antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. Tedavisi süren Ziya'nın zorlu karşılaşmaya yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.

Teknik direktör , ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki eski öğrencisini ilk 4 haftada oynanan Yılport , İstanbulspor (D), ve Ankara Keçiörengücü (D) müsabakalarında ilk 11'de görevlendirdi. Ziya, bir şutunun direkten döndüğü 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 gol atan Portekizli Marco Paixao'ya 2 asist yapmıştı.

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