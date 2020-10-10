Menemen’in favori 4’lüsü

TFF 1. Lig'de 4 haftada 1 puanda kalan Menemenspor'da 4 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 23:24Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig'de 4 haftada 1 puanda kalan Menemenspor'da 4 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı. Selmani, Furkan, Domgjonas ve Tayfun Altınordu, Giresunspor, Tuzlaspor ve Balıkesirspor müsabakalarında sürekli sahada kalan isimler oldu. Tayfun 4 karşılaşmada 1 gol atarken, Domgjonas ise 1 asist yaptı.