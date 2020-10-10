Giresunspor'un yeni yuvası hazır

Giresunspor basın sözcüsü Ferhat Karademir, ligde kalan maçlarını yeni yapılan Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini bildirdi. Karademir, Atatürk Stadı'nın zemininin futbol için çok müsait olmadığını, oyuncuların sakatlanma riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Sakatlanmalara neden olacak risklerin görmemezlikten gelinemeyeceğini vurgulayan Karademir, ligde kalan maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini aktardı.



STADIN ZEMİNİ İYİCE OTURDU

Bu konudaki taleplerini yetkili makamlara ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade eden Karademir, şunları kaydetti: "Yeni statta zemin artık iyice oturdu. Çimler futbol oynamak için son derece müsait. Elimizde bu kadar kaliteli bir saha varken 1-2 maç daha zemini bozuk bir sahada oynayarak riskleri büyütmek istemiyoruz. Talebimiz 20 gün içinde tüm işlemlerin tamamlanması ve Giresunspor'un maçlarını artık yeni stadyumda oynamaya başlamasıdır."