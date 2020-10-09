Haberler TFF 1.Lig Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri

'nin vazgeçilmezleri

1. 'de güçlü performans sergileyemeyen ve ligin alt sıralarında kendine yer edinen 'da, ilk dört haftanın tüm maçlarında 90 dakika forma giyerek performanslarıyla göz dolduran 4 futbolcu takımın gözdesi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 11:55 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:52
Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri

1'inci 'de 4 hafta sonunda topladığı 1 puanla ligin dibine demir atan 'da 4 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalarak teknik direktör 'nin vazgeçilmezleri oldu.

Kaleci Selmani, stoperler Furkan ve ile orta saha oyuncusu sırasıyla Altınordu, Giresunspor (D), Tuzlaspor ve (D) müsabakalarında hep sahada kaldı. Tayfun 4 karşılaşmada 1 gol atarken, Domgjonas ise 1 asist yaptı. Menemenspor'da 4 oyuncunun ardından 'den kiralanan sağ bek Yusuf toplam 287 dakika görev yaparken, orta saha oyuncusu Murat Erdemir de 283 dakika sahada kaldı.

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