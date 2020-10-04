Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş'ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner'in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.
36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu'nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor'u öne geçirdi. 0-1
45. dakikada Alperen Kocabaş'ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.
55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Mehmet Özcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu'nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.
67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan'ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.
79. dakikada Onur Bayramoğlu'nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Kaan Gül'ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1
Bu skorla Eskişehirspor, 2 puanla 16. sırada kendine yer buldu. Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer aldı.
Eskişehirspor gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.