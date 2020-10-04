Balıkesirspor 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Menemenspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada gelişen Menemenspor atağında Emre Batuhan'ın ortasına İbrahim Alhasan Adamu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
6. dakikada Menemenspor atağında Mehmet'in pasına Davit Domgjones'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.
10. dakikada Balıkesirspor atağında Ezeh, Furhan'dan kaptığı top ile ceza sahasına girdi. Ezeh'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.
13. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Furkan Ezeh'i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışını kullanan Anatonia Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada gelişen Menemenspor atağında Rıdvan Koçak kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1
35. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı taç atışını Abraham Nwanko ceza sahasının içine attı. Mahatma Otoo'un kafa vuruşunda top kaleci Selmani'de kaldı.
69. dakikada gelişen Balıkesir atağında Ezeh'in pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede topu kale direğinin yanından auta attı.
76. dakikada Balıkesirspor atağında David Domgjones ceza sahası içinde Oltıon Bilali'yi düşürdü. Haken penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Mrsic, kaleci Selmani'yi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. 2-1
Bu sonuçla Balıkesirspor, maç fazlasıyla 6 puanla 9. sırada yer alırken, Menemenspor 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Balıkesirspor gelecek hafta Bursa deplasmanına gidecek. Menemanspor ise Akhisar'a konuk olacak.