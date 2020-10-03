Haberler TFF 1.Lig Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Az bile yapmış Sumudica!

Başkanı : Az bile yapmış Sumudica!

'da son dakika haberi... Bordo mavililerin Başkanı , yaptığı açıklamada flaş açıklamalarda bulunurken, "Elle teması görmüyorsunuz. Dakikalarca izliyorsunuz. Ondan sonra Sumudica ne yaptı? Az bile yapmış Sumudica" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 01:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 01:44
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Az bile yapmış Sumudica!

Başkanı , Beyaz TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün başkanı yaptığı konuşmada verilen kararlara isyan etti.

"AZ BİLE YAPMIŞ SUMUDICA!"
Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, "Size bir şey söyleyeyim mi? Dünkü maçtaki en normal şey Sumudica'nın hareketiydi. Orada bir orta oyun var. Elle teması görmüyorsunuz. Dakikalarca izliyorsunuz. Ondan sonra Sumudica ne yaptı? Az bile yapmış Sumudica" dedi.

"BU YAPILANLARIN PERDE ARKASI VAR!"
Bordo mavili kulübün başkanı konuşmasnın devamında, "Bu yapılanların perde arkası var. Orta oyunu var. Trabzonspor'u ve Trabzonspor yönetimini bıktırmaya yönelik. Belki giderler diye beklenti var. Buradan söylüyorum. Daha çok beklerler." ifadelerini kullandı.

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