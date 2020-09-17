Haberler TFF 1.Lig Boluspor'da iki imza

'da iki imza

1. Lig takımlarından , çalışmaları kapsamında iki yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Boluspor'da iki imza
1. Lig takımlarından , çalışmaları kapsamında iki yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Yarenler, ekibi Karabağ ile yollarını ayıran 28 yaşındaki hücum oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 22 maça çıkan Abdullayev skora katkı sağlayamadı. Kırmızıbeyazlılar, Ergene Velimeşespor'dan sağ bek Muhammet Raşit Yöndem ile ise 4 yıllık kontrat yaptı. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 25 maça çıkarken 10 sarı kart gördü. Öte yandan ligin ilk haftasında Keçiörengücü'ne evinde 1-0 mağlup olan Boluspor, maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni iki transfer de takımla antrenmana katıldı. Pazartesi günü 19.00'da 5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak maçı Emre Malok yönetecek.
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