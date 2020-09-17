Boluspor'da iki imza

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında iki yeni oyuncuyu renklerine bağladı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:53Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
TFF1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında iki yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Yarenler, Azerbaycan ekibi Karabağ ile yollarını ayıran 28 yaşındaki hücum oyuncusu Araz Abdullayev ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 22 maça çıkan Abdullayev skora katkı sağlayamadı. Kırmızıbeyazlılar, Ergene Velimeşespor'dan sağ bek Muhammet Raşit Yöndem ile ise 4 yıllık kontrat yaptı. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 25 maça çıkarken 10 sarı kart gördü. Öte yandan ligin ilk haftasında Keçiörengücü'ne evinde 1-0 mağlup olan Boluspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni iki transfer de takımla antrenmana katıldı. Pazartesi günü 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Emre Malok yönetecek.