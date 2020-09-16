Haberler TFF 1.Lig Altay sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

Altay sportif direktör 'la yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör 'la yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uluç'a bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:47
Altay sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör 'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

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