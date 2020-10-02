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1. 'den haberler (01.10.2020)

1. 'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Boğalar'ın 6, Ban-Ban'ın ise 4 puanı bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 23:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
TFF 1. Lig'den haberler (01.10.2020)

1. LIG'DE 4. HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI İSTANBUL'DA
1. 'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Boğalar'ın 6, Ban-Ban'ın ise 4 puanı bulunuyor.

NEVŞEHİR BELEDIYE'DE MERT KORKMAZ DÖNEMİ
MİSLİ. com TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal'ın ardından teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz'ı getirdi.


MENEMENSPOR GÜNÜ ÇİFTE İMZAYLA KAPATTI
MENEMENPOR, La Galaxy II'de forma giyen Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara (22) ve 'un stoperi Fatih Ekinci'yi (24) kadrosuna kattı

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