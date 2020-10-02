TFF 1. Lig'den haberler (01.10.2020)

1. LIG'DE 4. HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI İSTANBUL'DA

TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Boğalar'ın 6, Ban-Ban'ın ise 4 puanı bulunuyor.



NEVŞEHİR BELEDIYE'DE MERT KORKMAZ DÖNEMİ

MİSLİ. com TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal'ın ardından teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz'ı getirdi.





MENEMENSPOR GÜNÜ ÇİFTE İMZAYLA KAPATTI

MENEMENPOR, La Galaxy II'de forma giyen Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara (22) ve Adana Demirspor'un stoperi Fatih Ekinci'yi (24) kadrosuna kattı