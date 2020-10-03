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Zirvenin boğası

Haftanın açılış karşılaşmasında ağırladığı ’u son dakikalarda yenen , maç fazlasıyla lider.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:48 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Zirvenin boğası
1. Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında 'u ağırlayan , 2-1 kazanarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. İlk yarı Kristal Abazaj ve Mickael Pote'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyuna giren Egehan'ın pasında Onur Ertürk, İstanbulspor'a 3 puan getiren golü kaydetti. 9 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan İstanbulspor, gelecek hafta deplasmanına çıkacak. ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor, ise evinde 'u ağırlayacak.
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