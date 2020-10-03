Zirvenin boğası

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:48Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında Bandırmaspor'u ağırlayan İstanbulspor, 2-1 kazanarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. İlk yarı Kristal Abazaj ve Mickael Pote'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyuna giren Egehan'ın pasında Onur Ertürk, İstanbulspor'a 3 puan getiren golü kaydetti. 9 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan İstanbulspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Ligde ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor, ise evinde Eskişehirspor'u ağırlayacak.