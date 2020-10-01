Haberler TFF 1.Lig Nadir Çiftçi Samsunspor'da

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1. Lig ekiplerinden , forması giyen ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin yıldız futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 22:28
Nadir Çiftçi Samsunspor'da
, forması giyen ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın 'da atılacak.
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