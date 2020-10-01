Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun'da atılacak.
Nadir Çiftçi Samsunspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin yıldız futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun'da atılacak.