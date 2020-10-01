Viking kral A.Gücü’nde

Başkent ekibi, Norveç’te 21 golle gol kralı olan Rosenborg’un 28 yaşındaki santrforu Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:04Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ankaragücü, flaş bir transferin altına imza attı. Sarı-lacivertliler, Norveç liginin son gol kralı olan Torgeir Börven'i kadrosuna katmayı başardı. 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan 28 yaşındaki golcü imza töreninde, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum" dedi. Geçen sezon Odds'ta 34 maçta 23 gol, 7 asistle oynayan ve ligde 21 golle krallık tahtına oturan Börven, Odds'ta ve transfer olduğu Rosenborg'da toplam 18 karşılaşmada 10 gol, 3 asistin altına imza attı.