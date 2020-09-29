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Bandırmaspor'dan Altaylı 'e kanca

TFF1. Lig ekiplerinden , 'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 'i kadrosuna katmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 15:13
Bandırmaspor'dan Altaylı Yılmaz Özeren'e kanca

1'inci Lig'de evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek galibiyetle tanışan 'da forma giyen ön libero 'e aynı ligden talip oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte ikinci sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu ilk 3 haftada oynanan Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehirspor maçlarında yedek soyunup, sonradan oyuna dahil oldu.

Teknik direktör , bu karşılaşmalarda yeni transferler ön liberoda Khaly Thiam ve Jasmin Scuk'a görev verdi. Yılmaz'ın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Altay'la antrenmanlara devam eden Yılmaz'ın sözleşmesi geçen sezon sonunda 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

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