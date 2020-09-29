Bandırmaspor'dan Altaylı Yılmaz Özeren'e kanca

TFF 1'inci Lig'de evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay'da forma giyen ön libero Yılmaz Özeren'e aynı ligden Royal Hastanesi Bandırmaspor talip oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte ikinci sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu ilk 3 haftada oynanan Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehirspor maçlarında yedek soyunup, sonradan oyuna dahil oldu.

Teknik direktör Yücel İldiz, bu karşılaşmalarda yeni transferler ön liberoda Khaly Thiam ve Jasmin Scuk'a görev verdi. Yılmaz'ın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Altay'la antrenmanlara devam eden Yılmaz'ın sözleşmesi geçen sezon sonunda 2022 yılına kadar uzatılmıştı.