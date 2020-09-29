Altınordu'nun imdadına yine 16 yaşındaki Burak İnce yetişti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından çıkan son cevherlerden 16 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, sonradan oyuna girdiği üç karşılaşmada attığı iki golle kırmızı-lacivertli takımın kahramanı oldu.



Genç krampon, şans bulduğu kritik dakikalarda skor tabelasını değiştirerek İzmir ekibinin topladığı 6 puana direkt katkı sağladı. Sezonun ilk haftasındaki Menemenspor maçında 73'üncü dakikada oyuna alınan Burak, 84'üncü dakikada frikikten attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi. Altınordu sahadan 2-0'lık zaferle ayrılarak 3 puanı cebine koydu. Sezonun ikinci haftasında evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun yaralarını sarmak için gittiği Beypiliç Boluspor deplasmanında imdadına yine Burak İnce yetişti.



Oğulcan'ın golüyle öne geçtiği müsabakada skoru koruyamayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 56'ncı dakikada Burak'ı sahaya sürdü. Orta sahada görev alan futbolcu, 87'nci dakikada Ahmet Dereli'nin kendisine verdiği pası asiste çevirerek galibiyette başrolü oynadı. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan Altınordu, 6 puana ulaşıp 5'inci sıraya yükseldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet golünü atan futbolcuları Burak İnce'nin daha 16 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Burak bizim için değerli. Bu sene yetiştirici kimliğimiz devam ediyor. Yarışın içinde de olmak istiyoruz. Düşüncemiz, ilk haftalarda yakaladığımız bu çıkışı devam ettirmek. Zamanla çok güçlü bir takım haline geleceğiz" dedi.