Kral benim!

Altay'ın gol makinesi futbolcusu Marco Paixao, Fotomaç'a önemli açıklamalar yaptı. İşte arkadaşımız Burcu Eken'e konuşan Portekizli forvetin söyledikleri: "Bu sene aramıza katılan transferlerin hepsi geçtiğimiz sezon kendi kulüplerinde başarılı olmuş oyuncular. Hepsini bir araya toplayınca onların yanında biz eski futbolcular olarak azınlıkta kalmış görünüyoruz. Durum böyle olunca da bizim onlara alışmamız gerekti ve bu da bizim için bir dezavantaj oldu. Şu andaki en büyük sorunumuz benim nereye hareketleneceğimi, koşu yapacağımı, topu nereye atarsalar benim onu gole çevirebileceğimi bilen bir takım yoktu. Bu sebeple ilk iki maçta biraz zorlandık, belki bu sebeple İstanbul'da bir karşılaşma kaybettik. Önümüzdeki Eskişehirspor maçı da bu sezon lige yapacaklarımızın korkusu olarak görülmelidir. Benim de bu maçta 4 gol atmam güzel oldu. Geçtiğimiz iki sezonu sırayla 29 ve 23 gol atarak kral olarak tamamladım. Bu sezon Eskişehirspor maçı itibariyle yine gol krallığına ortak oldum. Krallıktaki iddiam beni ayrıca motive ediyor. Orada ne kadar iddialı olursam kendimi oyuna ve sahaya daha fazla motive ediyorum. Sezonun gari kalanında daha fazla uyum yakalayacağız. Ve bu sayede takım arkadaşlarım beni daha çok tanıdıkça ben de daha çok gol atacağım. Bu sezon da kral olmak için sabırsızlanıyorum. Ben Marco Paixao'yum, buradayım.



BU YIL ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Bu sene bu kadroyu şampiyonluk için kurdular ve çok para harcadılar. Şampiyon olabilecek karakterde futbolcu arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum. Takımın içindeki ortam çok güzel, birlik ve beraberlik var. Her maça ayrı ayrı odaklanıyoruz. Puan kaybetsek dahi asla pes etmiyoruz. Şampiyonluğunda bu şekilde geleceğine inanıyorum. Şampiyon olup, Alsancak Stadyumu'nda Süper Lig maçlarımızı oynamak için sabırsızlanıyorum.



SENTETİK SAHAYA KARŞIYIM

Bu hafta Keçiörengücü ile zor bir maç oynayacağız. Zor bir deplasman çünkü halı sahada oynayacağız. Profesyonel futbolda halı saha, sentetik saha yasaklanmalı. Sakatlık riskimiz fazla. Ankara Keçiörengücü futbolcuları o zeminde antrenman yaptıkları için alışık olabilirler fakat ligde 17 takım daha var unutuyorlar.



HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM

Dünyanın başka hiçbir ülkesinde sezon başı ya da devre arası bu kadar oyuncunun gittiğini ya da geldiğini görmedim. Bir teknik direktör için bütün takımın yeniden kurulması çok zor bir süreç olsa gerek. İlk iki hafta bu zorlukları yaşadığımızı düşünüyorum. Futbolcu üzerinde güven sağlamak biraz zaman isteyen bir süreç. Ankara Keçiörengücü maçında Yücel İldiz bize güvensin.

ÖZEL HABER-BURCU EKEN