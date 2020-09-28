Gol düellosu

TFF 1. Lig'de nefes kesen bir maç geride kaldı. Ligin yeni iki ekibinin karşılaşmasında Bandırmaspor, Samsunspor'u konuk etti. 33. dakikada ev sahibi öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Mickael Pote, hızla ceza sahasına girdi ve kaleciyi geçtikten sonra fileleri sarstı: 1-0. 61. dakikada kalabalık gelen Samsunspor'da top Ahmethan'ın önüne düştü. Genç golcünün sert şutunu kaleci çıkaramadı: 1-1. 70'te Oğuz'un kullandığı frikik rakibe çarpıp ağlara gitti: 1-2. 74'te Del Valle sol çaprazdan muhteşem bir gol attı: 2-2.



SAĞLAM'A KIRMIZI

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçın 34. Dakikasında kırmızı kart görerek tribüne yollandı. Tecrübeli çalıştırıcı takımının yediği ilk golde Mickael Pote'nin ofsaytta olduğunu söyleyerek yoğun şekilde itiraz etti. Hakem de kırmızı kart verdi. Sağlam, haftaya oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında kulübede olmayacak.