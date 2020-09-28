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Gol düellosu

1. Lig'de nefes kesen bir maç geride kaldı. Ligin yeni iki ekibinin karşılaşmasında Bandırmaspor, 'u konuk etti. 33. dakikada ev sahibi öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasla topla buluşan , hızla ceza sahasına girdi ve kaleciyi geçtikten sonra fileleri sarstı: 1-0. 61. dakikada kalabalık gelen Samsunspor'da top Ahmethan'ın önüne düştü. Genç golcünün sert şutunu kaleci çıkaramadı: 1-1. 70'te Oğuz'un kullandığı frikik rakibe çarpıp ağlara gitti: 1-2. 74'te sol çaprazdan muhteşem bir gol attı: 2-2.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Gol düellosu

1. Lig'de nefes kesen bir maç geride kaldı. Ligin yeni iki ekibinin karşılaşmasında Bandırmaspor, 'u konuk etti. 33. dakikada ev sahibi öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasla topla buluşan , hızla ceza sahasına girdi ve kaleciyi geçtikten sonra fileleri sarstı: 1-0. 61. dakikada kalabalık gelen Samsunspor'da top Ahmethan'ın önüne düştü. Genç golcünün sert şutunu kaleci çıkaramadı: 1-1. 70'te Oğuz'un kullandığı frikik rakibe çarpıp ağlara gitti: 1-2. 74'te sol çaprazdan muhteşem bir gol attı: 2-2.

SAĞLAM'A KIRMIZI
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul maçın 34. Dakikasında görerek tribüne yollandı. Tecrübeli çalıştırıcı takımının yediği ilk golde Mickael Pote'nin ofsaytta olduğunu söyleyerek yoğun şekilde itiraz etti. Hakem de kırmızı kart verdi. Sağlam, haftaya oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında kulübede olmayacak.

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