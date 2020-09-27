Bandırmaspor 2-2 Samsunspor | ÖZET

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. Toplamda 4 golün atıldığı maçta iki ekip de puanları paylaştı.

Bandırmaspor'un golleri Pote (33') ve del Valle'den (74') geldi. Samsunspor ise 61. dakikada Ahmethan Köse, 70. dakikada Oğuz Gürbulak ile rakip ağlarını sarstı.

Bu sonuçla Bandırmaspor, 4 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Samsunspor ise 3 5 puanla 3. sırada yer aldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise evinde Akhisarspor'u ağırlayacak.