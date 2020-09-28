Adana Demirspor çok rahat

TFF 1. Lig'e Bursa galibiyetiyle başlayan Adana Demir, Bolu ile berabere kaldıktan sonra Ankaraspor'u da yıktı. 17'de Pa Dibba'nın sol kanattan çevirdiği topa Mehmet Akyüz ayak koydu: 0-1. 38'de Sinan Kurt frikikten müthiş bir gol atarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı bu sonuçla bitti. 49'da korneri kısa kullanan Beykan topu ceza sahasına gönderdi, gol oldu: 1-2.



4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Mehmet Akyüz, 56'da Jakub Kosecki'nin asistinde kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk haftada da iki gol atan 34 yaşındaki santrfor bu sezon dördüncü golünü kaydetmeyi başardı. Zorlu müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Adana Demirspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Çukurova ekibi 7 puana yükselirken Ankaraspor 3 puanda kaldı.



ŞAHİNTÜRK'E TEPKİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat 28. dakikada Sedat Şahintürk'ü kenara aldı. 6. dakikada sarı kart gören 24 yaşındaki futbolcu, bir pozisyonda basit top kaybı yaptığı için hocasından fırça yedi. Şahintürk daha sonra yerini Sinan Kurt'a bıraktı.



ÖZAT: VAR İSTİYORUZ

Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat, Ankaraspor galibiyeti sonrası "Biraz futbolu yönetenlerimizin duyarlı olmasını istiyorum. Buradaki insanlar da emek veriyor. Buraya VAR koymamak, bu lige aslında bir önem arz etmiyorsun demek" dedi.