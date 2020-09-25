Haberler TFF 1.Lig Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin resmen Altay'da!

ve resmen 'da!

1. Lig ekiplerinden , 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ve son olarak 'da koşturan tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluşu renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:44
Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin resmen Altay'da!

1. Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayarak beklentileri karşılamayan 'da çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında orta saha mevkiinde forma giyen Regattin ve 'u kadrosuna kattı.

Altay, iki futbolcuyu da 'e getirerek Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da bulunduğu imza töreninde futbolcular kendilerini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu , daha önce 'de ve Akhisarspor formaları giymişti. Fas asıllı Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu ise ABD MLS takımlarından Cincinati'de geçirmişti. 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş ise geçtiğimiz sezonda forması giymiş ve takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti.

BİZE ULAŞIN