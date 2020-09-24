Haberler TFF 1.Lig Burak Kapacak Süper Lig devlerinin radarındaydı! Resmi teklif...

devlerinin radarındaydı! Resmi teklif...

1. Lig takımlarından 'da forma giyen genç yıldız 'ın adı 'in dev kulüpleriyle anılıyordu. Özellikle ve 'nin ilgilendiği iddia edilen 20 yaşındaki oyuncu için resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi. | Son dakika haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:57 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:57
Burak Kapacak Süper Lig devlerinin radarındaydı! Resmi teklif...

1.Lig ekiplerinden 'da 'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. Sergilediği performansla 'de birçok takımın dikkatini çeken, bir dönem 'un yoğun şekilde istediği, halen de listesinde yer aldığı bildirilen 20 yaşındaki futbolcu için henüz bir teklif gelmedi.

Sezon başından bu yana ile de adı anılan Burak Kapacak için Bursaspor Kulübü'ne resmi teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi. Çeşitli aracılıklarla genç futbolcunun nabzının yoklandığı belirtilirken, Burak'ın Avrupa'da bir kulübe gitmek istediği de konuşuluyor.

Bursaspor Kulübü, belirlendiği ücreti veren bir takım olmazsa Burak Kapacak'ı en az yarım sezon daha elde tutmayı planlıyor.

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