TFF 1. Lig'den haberler (13.09.2020)

Ankara Keçiörengücü, TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Beypiliç Boluspor'u mağlup etmeyi başardı. 6. dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in vuruşunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak önledi. 53'te Milajhovic'in sol kanattan yaptığı ortaya Mertan kafa vurdu. Savunma araya girerek topu kafayla kornere çeldi. 56. dakikada Dialiba'nın açtığı ortaya Cem gelişine vurdu: 1-0.



ÜMRANİYE SON DAKİKADA

58'DE defansın hatasından faydalanan Dialiba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dialiba'nın vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi. 72'de ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Mihajlovic'in şutu savunmaya takıldı ve maç Ankara ekibinin galibiyetle son buldu. Günün diğer maçında Ümraniye, Bandırma'yı 2-1 yendi. Ev sahibi Gökhan ile geçerken Del Valle skora denge getirdi. Ancak 89'da Mayi, Ümraniye'nin 3 puana ulaşmasını sağladı.

ALTINORDU'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Menemenspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenen Altınordu, lige 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Rakibini 16 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce'nin 84. dakikada frikikten ve 87. dakikada Metehan'ın ayağından bulduğu gollerle deviren kırmızı-lacivertliler, ilk zaferini ilk haftadan kazanarak taraftarının yüzünü güldürdü. Altınordu, geçen sezonki kadrosundan 9 oyuncusuyla vedalaşıp, 2 takviye yapmasına rağmen futboluyla umut verdi.

TURGUTLU'DA 3 GÜN KALDI

Turgutluspor'un 8 Eylül'de düzenlenen törende sözleşme imzaladığı Yusuf Acer'le yollar ayrıldı. Altınordu'da profesyonel olan, geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Erzurumspor takımlarının kadrosunda yer alıp sakatlık sorunu nedeniyle 5 maçta forma giyebilen Yusuf'un Turgutlu macerası da sadece 3 gün sürdü.



KUBİLAY YOK

Bursaspor'da lisansı çıkarılmayan Kubilay Kanatsızkuş, Adana Demirspor karşısında görev alamayacak. 23 yaşındaki santrforun, kulübe veda etmesi bekleniyor. Kubilay dışında Bursaspor'da eksik bir oyuncu bulunmuyor. Erkan Zengin, Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic gibi deneyimli isimlerle yollarını ayıran Adana ekibi de tam kadro sahada olacak.



BURSA SAHAYA iNiYOR

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 2020/21 sezonunda perdeyi Adana Demirspor mücadelesiyle açıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bugün oynanacak olan karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Zorlu randevuda Koray Gençerler düdük çalacak. Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de takımıyla bir kez daha başarı kovalayacak. Bursaspor, ligde sezon başlangıçlarında başarısız bir grafik çiziyor. Bursa temsilcisi, son 7 sezondaki ilk resmi maçlarının 6'sını kaybederken, yalnızca bir kez galip gelebildi. Son 3 sezona da mağlubiyetle başlayan Bursa ekibi, bu istatistiği kırabilmek için sahaya çıkacak.

MENEMEN'DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Altınordu'ya 2-0 yenilen Menemenspor'da moraller bozuldu. Yaptığı transferlerle yeni sezona umutlu başlayan sarı-lacivertliler son 6 dakikada yediği gollere engel olamayıp sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, "Mutlaka bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" dedi.



SON AYRILAN CIKALLESHI

MALI sıkıntılarla boğuşan Akhisar'da bir yıldız daha takımdan ayrıldı. Eski yabancı futbolcularına 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan ve Uğur'un ardından Cikalleshi de takıma veda ettİ.



DİYARBEKİR'E 3 TAKVİYE

Diyarbekirspor, kadrosunu 3 yeni transferle güçlendirdi. Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Enes Keskin, Ümraniyespordan kaleci Süleyman Enes Özer ve Anagold 24Erzincanspor'dan sağbek Fatih Cin ile anlaştıklarını açıkladı.