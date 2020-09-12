Bekir Limanlar: Gelişen ve değişen bir takımız

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Bekir Limanlar, çok zor şartlar altında hazırlandıkları müsabakadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hafta içinde yaşadığımız psikolojik ve patolojik travmalar olumsuz etkiledi. Fakat iyi hazırlanmaya çalıştık. Elimizde kalan arkadaşlarla tüm çalışmaları yaptık. Analizlerimizi doğru yapıp hareket ettik. Arkadaşlar sahaya çıktıktan sonra da gereken neyse harfiyen yapıldı. Sait hocamızın bizimle birlikte olamayışı dezavantaj. Kendisiyle fikir alışverişinde bulunarak maçı götürdük. Bu 3 puan her türlü olumsuzluğu alıp götürdü. İnşallah önümüzdeki haftalar hem performans hem oyun anlamında üstüne koya koya devam edeceğiz. Gelişen ve değişen bir takımız. Umuyorum ki sezon sonunda istediğimiz yerde bitireceğiz. Şu an için aldığımız 3 puan bizi memnun etti" dedi.