Boluspor 0 -1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması, konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın tek golü 56. dakikada Cem Ekinci'nin ayağından geldi. Bu skorla Ankara Keçiörengücü lige 3 puanla başlayarak taraftarlarını sevindirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in vuruşunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak önledi.
54. dakikada Mihajlovic'in ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Mertan Caner Öztürk'ün kafa vuruşunda savunma topu kafayla kornere gönderdi.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diabang'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Cem Ekinci fileleri havalandırdı. 0-1
58. dakikada Ali Keten'in kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabang'ın şutunu Mosquera kornere çeldi.
71. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mihajlovic'in şutu kalecide kaldı.
90. dakikada Abdulkadir Korkut'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.