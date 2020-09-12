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Boluspor 0 -1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0 -1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

0 -1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'de heyecan ilk hafta karşılaşmaları ile sürüyor. İlk hafta mücadelelerinde sahasında başkent ekibi 'nü ağıırlayan rakibine 1-0 mağlup olurken, konuk ekip lige 3 puanla başlamış oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:02
Boluspor 0 -1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan - karşılaşması, konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın tek golü 56. dakikada 'nin ayağından geldi. Bu skorla Ankara Keçiörengücü lige 3 puanla başlayarak taraftarlarını sevindirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in vuruşunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak önledi.
54. dakikada Mihajlovic'in ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen 'ün kafa vuruşunda savunma topu kafayla kornere gönderdi.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diabang'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Cem Ekinci fileleri havalandırdı. 0-1
58. dakikada Ali Keten'in kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabang'ın şutunu Mosquera kornere çeldi.
71. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mihajlovic'in şutu kalecide kaldı.
90. dakikada Abdulkadir Korkut'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.