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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor 1-3 Adana Demirspor | ÖZET

1-3 | ÖZET

TFF 1. Lig'in açılış haftasında , evinde 'u ağırladı. Karşılaşma, Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 13:48 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 18:26
Bursaspor 1-3 Adana Demirspor | ÖZET

ve , TFF 1. Lig'in 1. haftasında karşı karşıya geldi Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Demirspor 3-1'lük skorla kazandı.

Adana Demirspor'un golleri Mehmet Akyüz (48', 68') ve Hasan Kılıç (79')'tan geldi. Bursaspor'un tek golünü 8. dakikada Ali Akman kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükselirken, Bursaspor 17. sırada kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.