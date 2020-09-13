Bursaspor ve Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 1. haftasında karşı karşıya geldi Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lük skorla kazandı.
Adana Demirspor'un golleri Mehmet Akyüz (48', 68') ve Hasan Kılıç (79')'tan geldi. Bursaspor'un tek golünü 8. dakikada Ali Akman kaydetti.
Bu sonuçla Adana Demirspor, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükselirken, Bursaspor 17. sırada kaldı.
Bursaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.