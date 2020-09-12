TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Mustafa Kürşad Filiz olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor - Keçiörengücü maçı 12 Eylül'de saat 16:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.