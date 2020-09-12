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Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'in açılış haftasında , sahasında 'nü konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:06
Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor - Keçiörengücü maçı 12 Eylül'de saat 16:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.