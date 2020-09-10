Alt liglerden haberler (10.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu, transferde şov yaptı. Sarı-lacivertliler, Kırşehir'den Atilla Yıldırım (29), Ankaragücü'nden Suat Kaya (21), Çorum'dan Burak Seres (27), Eyüp'ten Alper Ademoğlu (22), G.Saray'dan Abdussamed Karnuçu (20) ve bonservisi elinde olan Mertcan Çam'ı (24) renklerine bağladı.
ADANASPOR CELİL'İ TUTTU
Adanaspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'dan kiraladığı Celil Yüksel'i kadrosunda tuttu. 22 yaşındaki orta saha, 1 yıl daha turuncu- beyazlı formayı giyecek. Celil, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Adanaspor'da 10 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı. Genç orta sahanın G.Saray'la 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.
AHMET DERELİ ALTINORDU'DA
Transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi renklerine bağladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki forvet, "Hedefim takımı şampiyonluğa taşımak ve kimsenin yüzünü kara çıkarmamak. Umarım sonunda kupayı kaldırırız" dedi. İzmir ekibi ayrıca Muhammed Mert'in kontratını 2022'ye kadar uzattı.
TİMSAH'TAN KAMPANYA
İlk yarıda statlara seyirci alınmayacağının açıklanmasının ardından, Bursaspor Taraftarlar Birliği, maddi destek amacıyla, 'Hatıra Kombinesi' çağrısında bulunmuştu. Başkan Erkan Kamat, "Hatıra Kombinesi almak isteyen taraftarlarımızın, bağış makbuzu karşılığında Bursastore'lardan kartlarını almasını planlıyoruz" dedi.
BURAK YILMAZ MANİSA FK'DE
Misli.com 2. Lig ekibi Manisa FK, Samsunspor'un genç savunmacısı Recep Burak Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. G.Saray altyapısından sonra gittiği Sancaktepe'de kendini gösteren 24 yaşındaki stoper, geçen sezonun devre arasında Samsunspor'a transfer oldu. Karadeniz ekibinde 6 maçta görev yaptı.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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