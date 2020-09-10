Alt liglerden haberler (10.08.2020)

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu, transferde şov yaptı. Sarı-lacivertliler, Kırşehir'den Atilla Yıldırım (29), Ankaragücü'nden Suat Kaya (21), Çorum'dan Burak Seres (27), Eyüp'ten Alper Ademoğlu (22), G.Saray'dan Abdussamed Karnuçu (20) ve bonservisi elinde olan Mertcan Çam'ı (24) renklerine bağladı.

ADANASPOR CELİL'İ TUTTU

Adanaspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'dan kiraladığı Celil Yüksel'i kadrosunda tuttu. 22 yaşındaki orta saha, 1 yıl daha turuncu- beyazlı formayı giyecek. Celil, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Adanaspor'da 10 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı. Genç orta sahanın G.Saray'la 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.

AHMET DERELİ ALTINORDU'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi renklerine bağladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki forvet, "Hedefim takımı şampiyonluğa taşımak ve kimsenin yüzünü kara çıkarmamak. Umarım sonunda kupayı kaldırırız" dedi. İzmir ekibi ayrıca Muhammed Mert'in kontratını 2022'ye kadar uzattı.

TİMSAH'TAN KAMPANYA

İlk yarıda statlara seyirci alınmayacağının açıklanmasının ardından, Bursaspor Taraftarlar Birliği, maddi destek amacıyla, 'Hatıra Kombinesi' çağrısında bulunmuştu. Başkan Erkan Kamat, "Hatıra Kombinesi almak isteyen taraftarlarımızın, bağış makbuzu karşılığında Bursastore'lardan kartlarını almasını planlıyoruz" dedi.

BURAK YILMAZ MANİSA FK'DE

Misli.com 2. Lig ekibi Manisa FK, Samsunspor'un genç savunmacısı Recep Burak Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. G.Saray altyapısından sonra gittiği Sancaktepe'de kendini gösteren 24 yaşındaki stoper, geçen sezonun devre arasında Samsunspor'a transfer oldu. Karadeniz ekibinde 6 maçta görev yaptı.