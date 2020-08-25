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25 Ağustos 2020, Salı
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Zhubas Demir’de

Zhubas Demir’de

, Litvanya Mili Takımı’nda da oynayan 30 yaşındaki file bekçisi Zhubas’ı kadrosuna kattı.

hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor, transferlerine devam ediyor. Mavi-lacivertliler, bu kez kalesini sağlama aldı. Uzun süreli arayışlarında mutlu sona ulaşan Demir, Litvanyalı eldiven 'a imza attırdı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki file bekçisi Litvanya 'nın da kalesini koruyor.

Litvanya A Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan Emilijus Zubas, son olarak 'in Bnei Yehuda takımında forma giydi. Kariyerine ülkesi Litvanya'da başlayan deneyimli eldiven, daha sonra Polonya'da Belchatow, Podbeskidzie ve Biala, 'da Riga, 'da ise Viborg takımında oynadı. Kariyerinde 283 maça çıkan Zubas, 306 gol yerken; kalesini 110 maçta gole kapattı. Litvanyalı kaleci 20 sarı kart görürken; 2 kez de kızardı.

  1. 25.8.2020
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