Zhubas Demir’de

Süper Lig hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor, transferlerine devam ediyor. Mavi-lacivertliler, bu kez kalesini sağlama aldı. Uzun süreli arayışlarında mutlu sona ulaşan Demir, Litvanyalı eldiven Emilijus Zubas'a imza attırdı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki file bekçisi Litvanya Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Litvanya A Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan Emilijus Zubas, son olarak İsrail'in Bnei Yehuda takımında forma giydi. Kariyerine ülkesi Litvanya'da başlayan deneyimli eldiven, daha sonra Polonya'da Belchatow, Podbeskidzie ve Biala, Letonya'da Riga, Danimarka'da ise Viborg takımında oynadı. Kariyerinde 283 maça çıkan Zubas, 306 gol yerken; kalesini 110 maçta gole kapattı. Litvanyalı kaleci 20 sarı kart görürken; 2 kez de kızardı.