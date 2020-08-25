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25 Ağustos 2020, Salı
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bekleniyor

Quaresma bekleniyor

Portekizli yıldızla görüşmeyi doğrulayan Başkanı , “Devam eden bir süreç var. Menfaatlerimiz için beklemedeyiz” dedi

'da Başkan Özgür , 'ya teklif yaptıklarını resmen açıkladı. Ekmekçioğlu, "Dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Görüşmelerimiz oldu, halen de devam ediyor. Onun da konuştuğu başka kulüpler var. Bu bir süreç olumlu ya da olumsuz olur bilemiyorum. Gündemimizde o mevkide boşluk var. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımızın menfaatleri için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecek" diye konuştu.

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36 yaşındaki oyuncu geçen sezon K.Paşa'da 27 maçta 4 kez ağları sarstı.
  1. 25.8.2020
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