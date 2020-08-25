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25 Ağustos 2020, Salı
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Çağlar’a kanca

Çağlar’a kanca

, son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek 'ye teklif sundu.

, son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek 'ye teklif sundu. 35 yaşındaki futbolcunun ekibine sıcak baktığı belirtildi. altyapısında yetişip Orduspor'da profesyonel olan Çağlar, Denizlispor, İstanbulspor, , , Akhisarspor, ve Karşıyaka'da da görev yaptı.
  1. 25.8.2020
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