Ümraniyespor’a Ada’lı Türk stoper - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor’a Ada’lı Türk stoper

’a Ada’lı Türk stoper

Ümraniyespor’a Ada’lı Türk stoper

aradığı stoperi 'de buldu. ekibinin, 2018 yılından beri forması giyen 'le anlaşma sağladığı iddia edildi.

aradığı stoperi 'de buldu. ekibinin, 2018 yılından beri forması giyen 'le anlaşma sağladığı iddia edildi. 'da yetişen 27 yaşındaki savunmacı, 'de 1461 Trabzon ve formaları giydi. Ardından İskoç ekibi Hearth'e giden Alim, son iki yıldır formasını giydiği Sunderland'de 45 maça çıkarken; 1 asist yaptı.
  1. 25.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniyespor’a Ada’lı Türk stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA