Thiam Altay'da
Levski Sofya’nın Senegalli orta sahası Khaly Thiam, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. 26 yaşındaki oyuncu bir dönem Gaziantepspor’da oynamıştı.
2.5 YILDIR SOFYA'DA
Türkıye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon Dinamo Moskova'da oynayan Senegalli futbolcu, son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı. Böylece Thiam, Altay'ın 5. yabancı transferi oldu.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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