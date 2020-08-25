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25 Ağustos 2020, Salı
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Thiam Altay'da

Thiam Altay'da

’nın Senegalli orta sahası , 1 yıllık sözleşmeye imza attı. 26 yaşındaki oyuncu bir dönem ’da oynamıştı.

1. Lig ekibi Altay, 'dan Senegalli ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero, 'ın Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadı. 2016-17 sezonunun ikinci yarısında 'a olan Thiam, 'de 11 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez rakip fileleri sarstı.

2.5 YILDIR SOFYA'DA
Türkıye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon 'da oynayan Senegalli futbolcu, son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı. Böylece Thiam, Altay'ın 5. yabancı transferi oldu.
  1. 25.8.2020
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