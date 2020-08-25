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25 Ağustos 2020, Salı
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Gyasi ’da

Gyasi Samsun’da

ekibi, tarzıyla ’e benzetilen 29 yaşındaki Ganalı sağ kanat ’yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

hızlı ekibi bombaları patlatmaya devam ediyor. Savicevic, Plumain ve Yameogo'yu kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, 'ye de imza attırdı. Ganalı sağ kanat, kendisini 2+1 yıllığına ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Sağ kanattan ceza sahası içine kat ederek sol ayağıyla attığı gollerle Hollandalı yıldız 'e benzetilen Edwin Gyasi, son olarak temsilcisi CSKA Sofya'da oynadı.

Amsterdam doğumlu olan ve kariyerine 'da başlayan Gyasi, Heracles, Twente, Roda ve Telstar gibi takımlarda görev yaptı. Norveç'te Aaselund, ABD'de ise Dallas formaları giyen tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde 259 karşılaşmaya çıkarken; 40 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 5 kez Gana 'nda forma giyen ve 1 gol kaydeden Gyasi'nin sözleşmesinde 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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Kariyerinde 259 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, 40 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu. Gana Milli Takımı'yla 5 maça çıktı.

  1. 25.8.2020
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