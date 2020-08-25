Gyasi Samsun’da

Transferin hızlı ekibi Samsunspor bombaları patlatmaya devam ediyor. Savicevic, Plumain ve Yameogo'yu kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Edwin Gyasi'ye de imza attırdı. Ganalı sağ kanat, kendisini 2+1 yıllığına Karadeniz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Sağ kanattan ceza sahası içine kat ederek sol ayağıyla attığı gollerle Hollandalı yıldız Arjen Robben'e benzetilen Edwin Gyasi, son olarak Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da oynadı.

Amsterdam doğumlu olan ve kariyerine Hollanda'da başlayan Gyasi, Heracles, Twente, Roda ve Telstar gibi takımlarda görev yaptı. Norveç'te Aaselund, ABD'de ise Dallas formaları giyen tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde 259 karşılaşmaya çıkarken; 40 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 5 kez Gana Milli Takımı'nda forma giyen ve 1 gol kaydeden Gyasi'nin sözleşmesinde 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.



40

Kariyerinde 259 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, 40 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu. Gana Milli Takımı'yla 5 maça çıktı.