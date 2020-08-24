Altay Khaly Thiam ile 1 yıllık anlaşma sağladı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay Khaly Thiam ile 1 yıllık anlaşma sağladı!

Altay ile 1 yıllık anlaşma sağladı!

Altay Khaly Thiam ile 1 yıllık anlaşma sağladı!

Transferin hızlı takımı Altay 8. yabancı transferini bitirdi. ekibi, 'dan 26 yaşındaki Senegalli ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.

Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero 'ın Kaposvari Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında 'a oldu. 'de 11 karşılaşmaya çıkan Thiam, 1 kez rakip fileleri sarstı. 'den ayrıldıktan sonra yarım sezon 'da oynayan Senegalli futbolcu son 2.5 sezonda formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı.

  1. 24.08.2020
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