Altay Khaly Thiam ile 1 yıllık anlaşma sağladı!
Transferin hızlı takımı Altay 8. yabancı transferini bitirdi. İzmir ekibi, Levski Sofya'dan 26 yaşındaki Senegalli Khaly Thiam ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.
Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero Macaristan'ın Kaposvari Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Thiam, 1 kez rakip fileleri sarstı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon Dinamo Moskova'da oynayan Senegalli futbolcu son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı.
- 24.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay Khaly Thiam ile 1 yıllık anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.