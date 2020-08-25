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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig fikstürü perşembe belli oluyor

1. Lig fikstürü perşembe belli oluyor

1. Lig fikstürü perşembe belli oluyor

1. Lig fikstür çekim tarihi belirlendi.

1. Lig fikstür çekim tarihi belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, fikstürün 27 Ağustos Perşembe günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekileceği duyuruldu. Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
  1. 25.8.2020
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