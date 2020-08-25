Tidjani tamam sıra Ngoo’da
Menemenspor, Beninli golcü Tidjani Anaane'yi resmen renklerine bağladı. 23 yaşındaki oyuncuyla, 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Menemenspor, Beninli golcü Tidjani Anaane'yi resmen renklerine bağladı. 23 yaşındaki oyuncuyla, 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tunus ekibi AS Soliman'da forma giyen Tidjani, geçtiğimiz sezon 15 maçta 4 gol kaydetti. Tidjani'ye imza attıran sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Michael Ngoo'nun da işini bitirdi. 27 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek kampa katılacağı belirtildi.
Liverpool'un altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçen sezon Arnavutluk Ligi ekibi Tirana'da 31 maça çıktı ve 13 kez fileleri sarstı.
23 yaşındaki Beninli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı.
- 25.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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