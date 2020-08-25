Tidjani tamam sıra Ngoo’da

Menemenspor, Beninli golcü Tidjani Anaane'yi resmen renklerine bağladı. 23 yaşındaki oyuncuyla, 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tunus ekibi AS Soliman'da forma giyen Tidjani, geçtiğimiz sezon 15 maçta 4 gol kaydetti. Tidjani'ye imza attıran sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Michael Ngoo'nun da işini bitirdi. 27 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek kampa katılacağı belirtildi.

Liverpool'un altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, geçen sezon Arnavutluk Ligi ekibi Tirana'da 31 maça çıktı ve 13 kez fileleri sarstı.

23 yaşındaki Beninli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı.