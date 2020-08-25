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25 Ağustos 2020, Salı
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Gözneli ’da

Gözneli Bolu’da

'ın başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden , 'yi sportif direktörlüğe getirdiğini duyurdu.

'ın başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden , 'yi sportif direktörlüğe getirdiğini duyurdu. Son olarak 'de şampiyonluğa ulaşan 'de idari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan 36 yaşındaki Gözneli, daha önce de ekibinde tercümanlık görevini yürütüyordu.
  1. 25.8.2020
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