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25 Ağustos 2020, Salı
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Caner ’da

Caner Sakarya’da

Sakaryaspor, Kırklarelispor'dan 'yı kadrosuna kattı. F.Bahçe'de yetişen 26 yaşındaki orta saha daha sonra 'da da oynadı.

Sakaryaspor, Kırklarelispor'dan 'yı kadrosuna kattı. F.Bahçe'de yetişen 26 yaşındaki orta saha daha sonra 'da da oynadı. 3 yıldır forması giyen Caner, istikrarıyla dikkat çekerken; 97 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. daha önce Oğuzhan Kayar ve Burak Öksüz'ü renklerine bağlamıştı.
  1. 25.8.2020
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