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25 Ağustos 2020, Salı
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Efe Can Nevşehir’de

Daha önce 'ı kadrosuna katan 3. Lig ekibi Belediye, ikinci takviyesini Erokspor'dan Çölbekler ile yaptı.

Daha önce 'ı kadrosuna katan 3. Lig ekibi Belediye, ikinci takviyesini Erokspor'dan Çölbekler ile yaptı. 31 yaşındaki orta saha geçen yıl 28 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Efe Can, "Yönetimin yaklaşımı ve hedefleri doğrultusunda böyle güzel bir takıma gelmemek için nedenim yoktu" dedi.
  1. 25.8.2020
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