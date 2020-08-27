5. imza Kerem'den
TFF 1. Lig’in iddialı ekibi Yılport Samsunspor, 5. transferini sol beke yaptı. Bursaspor’dan ayrılan Kerem Can Akyüz’le 1 yıllık imza atıldı.
Transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan ayrılan sol bek Kerem Can Akyüz'ü de kadrosuna kattı. Başkan Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 31 yaşındaki oyuncu, 1 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Denizlispor'la Süper Lig'de 2, TFF 1. Lig'de Bursaspor'da ise 15 resmi maça çıkmıştı.
TFF 1. LİG'İN GEDİKLİSİ
Bursaspor'da istikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Kerem Can Akyüz, TFF 1. Lig'in gedikli futbolcularından. Deneyimli sol bek, TFF 1. Lig'de forma giydiği 173 karşılaşmada 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Akyüz, daha önce Fildişili stoper Yameogo, Karadağlı orta saha Savicevic, Fransız kanat oyuncusu Plumain ve Ganalı sağ açık Gyasi'yi alan Karadeniz ekibinin 5. transferi oldu.
- 27.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
5. imza Kerem'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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