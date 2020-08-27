5. imza Kerem'den

Transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan ayrılan sol bek Kerem Can Akyüz'ü de kadrosuna kattı. Başkan Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 31 yaşındaki oyuncu, 1 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Denizlispor'la Süper Lig'de 2, TFF 1. Lig'de Bursaspor'da ise 15 resmi maça çıkmıştı.

TFF 1. LİG'İN GEDİKLİSİ

Bursaspor'da istikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Kerem Can Akyüz, TFF 1. Lig'in gedikli futbolcularından. Deneyimli sol bek, TFF 1. Lig'de forma giydiği 173 karşılaşmada 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Akyüz, daha önce Fildişili stoper Yameogo, Karadağlı orta saha Savicevic, Fransız kanat oyuncusu Plumain ve Ganalı sağ açık Gyasi'yi alan Karadeniz ekibinin 5. transferi oldu.