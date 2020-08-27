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27 Ağustos 2020, Perşembe
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5. imza Kerem'den

5. imza Kerem'den

1. Lig’in iddialı ekibi , 5. transferini sol beke yaptı. ’dan ayrılan ’le 1 yıllık imza atıldı.

Transferin hareketli kulübü , 1. Lig ekibi 'dan ayrılan sol bek 'ü de kadrosuna kattı. Başkan Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 31 yaşındaki oyuncu, 1 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Denizlispor'la 'de 2, TFF 1. Lig'de Bursaspor'da ise 15 resmi maça çıkmıştı.

TFF 1. LİG'İN GEDİKLİSİ
Bursaspor'da istikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Kerem Can Akyüz, TFF 1. Lig'in gedikli futbolcularından. Deneyimli sol bek, TFF 1. Lig'de forma giydiği 173 karşılaşmada 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Akyüz, daha önce Fildişili stoper Yameogo, Karadağlı orta saha Savicevic, Fransız kanat oyuncusu Plumain ve Ganalı sağ açık Gyasi'yi alan ekibinin 5. transferi oldu.

  1. 27.8.2020
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