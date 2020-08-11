Ravil ve Burak 2023’e uzattı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Ravil ve Burak 2023’e uzattı

Ravil ve Burak 2023’e uzattı

Ravil ve Burak 2023’e uzattı

genç yetenekleri ve ile 1'er yıllık sözleşme uzattı.

genç yetenekleri ve ile 1'er yıllık sözleşme uzattı. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan iki oyuncunun kontratları 2023 yılına çekildi. Stoperde görev yapan 17 yaşındaki Kazak asıllı Tagir, geçen sezon 32 maça çıkmıştı. 16 yaşındaki orta saha Burak ise 21 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.
  1. 11.8.2020
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