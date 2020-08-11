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11 Ağustos 2020, Salı
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Menemen'de gözler eskilerde

Menemen'de gözler eskilerde

, gözünü 'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi Göz-Göz'de olan golcü (24) ve stoper (25) için girişimlere başladı.

Menemenspor Menemenspor, gözünü 'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi Göz-Göz'de olan golcü (24) ve stoper (25) için girişimlere başladı. Menemen'de 2017-2018'de 25 gol atarak Göztepe'ye giden Samed, geçen sezon devre arasında döndüğü Menemen'de 16 maçta 6 gol attı. Sarı-lacivertli ekipte 6 sezon top koşturan Veli, geçen yıl Göztepe'ye imza atmıştı. Devre arasında ise Samsunsor'un yolunu tutan Veli, 10 karşılaşmaya çıktı.
  1. 11.8.2020
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