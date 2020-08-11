Çifte harekat
Samsunspor, Cluj’un Fildişili stoperi Kevin Boli (29) ile anlaştı. Basel’in Hollandalı golcüsü Wolfswinkel’de (31) ise yaptığı son teklife yanıt bekliyor.
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Samsunspor, transferde büyük oynuyor. Uzun süredir Cluj'un Fildişi asıllı Fransız stoperi Kevin Boli ile görüşmelerde bulunan kırmızı-beyazlılar, transferi bitirme noktasına getirdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Şimşekler, evrak işlerinin tamamlanmasını bekliyor. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, evrak eksiklerinin bitmesinin ardından 29 yaşındaki savunmacının Samsunspor forması giyeceğini açıkladı. 2017 yılında Romanya ekibine imza atan Boli, ardından Çin takımı Hengfeng'in yolunu tutmuştu.
BOLİ'DE EVRAKLAR BEKLENİYOR
Daha sonra Cluj'a kiralanan Boli'nin bonservisi Hengfeng'de bulunuyor. Tecrübeli savunmacı geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmaya çıktı. Samsunspor'da Boli'nin ardından gözler Ricky van Wolfswinkel transferine çevrildi. Başkan Yüksel Yıldırım bu konuyla ilgili de oyuncudan yanıt beklediklerini söyledi. Basel forması giyen 31 yaşındaki forvete son teklifi yaptıklarını belirten Yıldırım, "Artık top oyuncuda. Gelmek istemezse kendisi bilir. Alternatiflerimiz her zaman mevcut." dedi. 3 yıldır Basel forması giyen Hollandalı forvet, 83 maçta 32 gol, 11 asistle oynadı.
- 11.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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