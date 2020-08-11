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11 Ağustos 2020, Salı
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Çifte harekat

Çifte harekat

, Cluj’un Fildişili stoperi (29) ile anlaştı. Basel’in Hollandalı golcüsü Wolfswinkel’de (31) ise yaptığı son teklife yanıt bekliyor.

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen , transferde büyük oynuyor. Uzun süredir Cluj'un Fildişi asıllı Fransız stoperi ile görüşmelerde bulunan kırmızı-beyazlılar, transferi bitirme noktasına getirdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Şimşekler, evrak işlerinin tamamlanmasını bekliyor. Kulüp Başkanı , evrak eksiklerinin bitmesinin ardından 29 yaşındaki savunmacının Samsunspor forması giyeceğini açıkladı. 2017 yılında Romanya ekibine imza atan Boli, ardından takımı Hengfeng'in yolunu tutmuştu.

BOLİ'DE EVRAKLAR BEKLENİYOR
Daha sonra Cluj'a kiralanan Boli'nin bonservisi Hengfeng'de bulunuyor. Tecrübeli savunmacı geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmaya çıktı. Samsunspor'da Boli'nin ardından gözler Ricky van Wolfswinkel transferine çevrildi. Başkan Yüksel Yıldırım bu konuyla ilgili de oyuncudan yanıt beklediklerini söyledi. Basel forması giyen 31 yaşındaki forvete son teklifi yaptıklarını belirten Yıldırım, "Artık top oyuncuda. Gelmek istemezse kendisi bilir. Alternatiflerimiz her zaman mevcut." dedi. 3 yıldır Basel forması giyen Hollandalı forvet, 83 maçta 32 gol, 11 asistle oynadı.

  1. 11.8.2020
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