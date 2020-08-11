Keleş: Çotanak’ın özlemi bitecek
Hakan Karaahmet'in başkanlığa seçildiği Giresunspor, yeni teknik adamı Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı. 2+1 yıllık kontrata imza atan Keleş, şehrin Süper Lig hasretini bitirmek istediklerini ifade etti.
Hakan Karaahmet'in başkanlığa seçildiği Giresunspor, yeni teknik adamı Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı. 2+1 yıllık kontrata imza atan Keleş, şehrin Süper Lig hasretini bitirmek istediklerini ifade etti. Zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Keleş, "Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz ve heyecanlıyız. Şehirde yıllardır süren bir özlem var, bu özlemi bitirmek için çok emek harcayacağız ve hep birlikte bunu başaracağız. Bu seneyi bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü Süper Lig'den takım düşmedi. İyi bir takım kurup birlik ve beraberlikle bu hasreti bitirmek istiyorum. Bana ve ekibime güvendiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
10 YIL SONRA SONRA
10 yıl önce de beraber çalıştıklarını belirten Hakan Keleş, bu kez devamını getirmek için Giresunspor'a geldiğini ifade etti.
- 11.8.2020
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Keleş: Çotanak’ın özlemi bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.