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11 Ağustos 2020, Salı
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Keleş: Çotanak’ın özlemi bitecek

Keleş: Çotanak’ın özlemi bitecek

'in başkanlığa seçildiği Giresunspor, yeni teknik adamı 'le sözleşme imzaladı. 2+1 yıllık kontrata imza atan Keleş, şehrin hasretini bitirmek istediklerini ifade etti.

Hakan Karaahmet'in başkanlığa seçildiği Giresunspor, yeni teknik adamı 'le sözleşme imzaladı. 2+1 yıllık kontrata imza atan Keleş, şehrin hasretini bitirmek istediklerini ifade etti. Zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Keleş, "Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz ve heyecanlıyız. Şehirde yıllardır süren bir özlem var, bu özlemi bitirmek için çok emek harcayacağız ve hep birlikte bunu başaracağız. Bu seneyi bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü Süper Lig'den takım düşmedi. İyi bir takım kurup birlik ve beraberlikle bu hasreti bitirmek istiyorum. Bana ve ekibime güvendiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

10 YIL SONRA SONRA
10 yıl önce de beraber çalıştıklarını belirten Hakan Keleş, bu kez devamını getirmek için Giresunspor'a geldiğini ifade etti.

  1. 11.8.2020
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