Bursa’da Akdemir sinyal verdi

Şampiyonluğu kaçıran Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan olağanüstü kongreye gidileceğini açıklamıştı. 23 Ağustos'ta seçime gidecek yeşil-beyazlılarda kongre kulisleri hareketlendi. 2 yıl önce başkanlığa adaylığını koyan ve Ali Ay'ın kazandığı 4 adaylı seçimde 2. olan Hüseyin Akdemir, kolları sıvadı. Akdemir, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Pazartesi (bugün) ekibi toplayıp, kongreyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Bursaspor sahipsiz kalmaz" dedi. Öte yandan aday olmak için son tarih 16 Ağustos.

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

DIARRA DA GİTTİ

BURSASPOR'DA geçen sezon başı gelen Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti. 23 maçta oynayan 22'lik savunmacı 2 gol atmıştı. Yeşil-beyazlılarda Seleznyov, Selçuk, Emrullah, Aykut, Shehu, Kerem ve Çağlar da gitmişti.