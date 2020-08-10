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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bursa’da Akdemir sinyal verdi

Bursa’da Akdemir sinyal verdi

’ta seçime gidecek yeşil-beyazlılarda iş insanı , “Ekibimi toplayıp değerlendirme yapacağım” diye konuştu.

Şampiyonluğu kaçıran 'da Başkan olağanüstü kongreye gidileceğini açıklamıştı. 'ta seçime gidecek yeşil-beyazlılarda kongre kulisleri hareketlendi. 2 yıl önce başkanlığa adaylığını koyan ve Ali Ay'ın kazandığı 4 adaylı seçimde 2. olan , kolları sıvadı. Akdemir, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Pazartesi (bugün) ekibi toplayıp, kongreyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Bursaspor sahipsiz kalmaz" dedi. Öte yandan aday olmak için son tarih 16 Ağustos.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

DIARRA DA GİTTİ

BURSASPOR'DA geçen sezon başı gelen Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti. 23 maçta oynayan 22'lik savunmacı 2 gol atmıştı. Yeşil-beyazlılarda Seleznyov, Selçuk, Emrullah, Aykut, Shehu, Kerem ve Çağlar da gitmişti.

  1. 10.8.2020
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