Bursa’da Akdemir sinyal verdi
23 Ağustos’ta seçime gidecek yeşil-beyazlılarda iş insanı Hüseyin Akdemir, “Ekibimi toplayıp değerlendirme yapacağım” diye konuştu.
Şampiyonluğu kaçıran Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan olağanüstü kongreye gidileceğini açıklamıştı. 23 Ağustos'ta seçime gidecek yeşil-beyazlılarda kongre kulisleri hareketlendi. 2 yıl önce başkanlığa adaylığını koyan ve Ali Ay'ın kazandığı 4 adaylı seçimde 2. olan Hüseyin Akdemir, kolları sıvadı. Akdemir, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Pazartesi (bugün) ekibi toplayıp, kongreyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Bursaspor sahipsiz kalmaz" dedi. Öte yandan aday olmak için son tarih 16 Ağustos.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
DIARRA DA GİTTİ
BURSASPOR'DA geçen sezon başı gelen Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti. 23 maçta oynayan 22'lik savunmacı 2 gol atmıştı. Yeşil-beyazlılarda Seleznyov, Selçuk, Emrullah, Aykut, Shehu, Kerem ve Çağlar da gitmişti.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursa’da Akdemir sinyal verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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