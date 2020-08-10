Altay şahlandı
Yücel İldiz’i dümene geçiren ve Jasmin Scuk’u alan Altay, Alanya’dan Lokman Gör ile de her konuda anlaştı. Sırada Gençlerbirliği’nden Sadio Diallo ile Sessegnon var.
Bu sezon play-off'un kapısından dönen Altay, gözünü kararttı. Teknik direktörlük koltuğuna şampiyonluklar yaşayan Yücel İldiz'i getiren siyahbeyazlılar Erzurum'dan ayrılan Jasmin Scuk'u kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Lokman Gür ile de her konuda anlaştı. Geçen sezon Alanya'da 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kısa sürede imzayı atacak.
İMZALAR YAKIN
Gözünü Süper Lig'e çeviren Altay transferleri de bu ligden yapmaya başladı. Gençlerbirliği'nden ayrılan Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edilen İzmir ekibi, Ankara ekibinin yıldızı Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde. 29 yaşındaki Diallo geçen sezon 8 maça çıkmıştı. 36 yaşındaki Sessegnon ise 30 müsabaka yaparken 3 gol, 3 asistle oynamıştı. İki orta saha oyuncusuyla da sezon sonunda yollar ayrılmıştı.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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