Altay şahlandı

Bu sezon play-off'un kapısından dönen Altay, gözünü kararttı. Teknik direktörlük koltuğuna şampiyonluklar yaşayan Yücel İldiz'i getiren siyahbeyazlılar Erzurum'dan ayrılan Jasmin Scuk'u kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Lokman Gür ile de her konuda anlaştı. Geçen sezon Alanya'da 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kısa sürede imzayı atacak.

İMZALAR YAKIN

Gözünü Süper Lig'e çeviren Altay transferleri de bu ligden yapmaya başladı. Gençlerbirliği'nden ayrılan Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edilen İzmir ekibi, Ankara ekibinin yıldızı Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde. 29 yaşındaki Diallo geçen sezon 8 maça çıkmıştı. 36 yaşındaki Sessegnon ise 30 müsabaka yaparken 3 gol, 3 asistle oynamıştı. İki orta saha oyuncusuyla da sezon sonunda yollar ayrılmıştı.