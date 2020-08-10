Altay şahlandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay şahlandı

Altay şahlandı

Altay şahlandı

’i dümene geçiren ve ’u alan Altay, Alanya’dan Lokman Gör ile de her konuda anlaştı. Sırada ’nden ile Sessegnon var.

Bu sezon play-off'un kapısından dönen Altay, gözünü kararttı. Teknik direktörlük koltuğuna şampiyonluklar yaşayan 'i getiren siyahbeyazlılar 'dan ayrılan 'u kadrosuna katmıştı. temsilcisi ekibi 'dan Lokman Gür ile de her konuda anlaştı. Geçen sezon Alanya'da 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kısa sürede imzayı atacak.

İMZALAR YAKIN
Gözünü Süper Lig'e çeviren Altay transferleri de bu ligden yapmaya başladı. 'nden ayrılan 'yla da el sıkıştığı ifade edilen İzmir ekibi, ekibinin yıldızı Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde. 29 yaşındaki Diallo geçen sezon 8 maça çıkmıştı. 36 yaşındaki Sessegnon ise 30 müsabaka yaparken 3 gol, 3 asistle oynamıştı. İki orta saha oyuncusuyla da sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA