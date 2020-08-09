Bursaspor'da Diarra takımdan ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'da bir ayrılık daha

'da Diarra takımdan ayrıldı

Bursaspor'da Diarra takımdan ayrıldı

1'inci Lig ekibi 'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak Senagalli futbolcu sözleşmesini feshederek takıma veda etti.

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen , sözleşmesini feshetti. Senegalli oyuncunun, diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. formasıyla geçen sezon 23 maçta forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Yeşil-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Yevgen Seleznov, , Emrullah Salk, ve Abdullahi Shehu'nun yanı sıra, ve Çağlar Şahin Akbaba da takımdan ayrılmıştı.

  1. 09.08.2020
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