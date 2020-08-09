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09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Giresun’da yeni başkan Karaahmet

’da yeni başkan Karaahmet

Giresun’da yeni başkan Karaahmet

1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan seçildi.

1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Ali Sacit Eren'in 'yeni sezonda yokum' demesinin ardından gidilen olağanüstü genel kurulda Osman Çırak ve Hakan Karaahmet yarıştı. 721 delegeden 481'i oy kullanırken, 287 oy alan ve başkan seçilen Hakan Karaahmet, destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.
  1. 9.8.2020
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