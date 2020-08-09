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09 Ağustos 2020, Pazar
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'dan çifte atak

Altay'dan çifte atak

Boşta olan ön libero ’a imzayı attırıp formayı giydiren ’in siyah-beyazlı temsilcisi, sağ bek ile de anlaşmaya çok yakın...

'da teknik direktörlüğe 'i getiren yönetim, çalışmalarına da ara vermiyor. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon 'la 'e çıkma sevinci yaşayan ve Akhisar formasıyla Play-Off oynayan 'ye kanca attı. Bonservisi elinde olan Bosnalı ön libero Scuk ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Sağ bek Tolga'nın da ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Slavia Prag'dan transfer edildikten sonra 3 sezondur Erzurumspor'da forma giyen Scuk, Süper Lig'de 31 maçta 4 gol atarken, 1. Lig'de 61 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Akhisar'da 32 maça çıkan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga'nın Akhisar'la bağlarını koparması beklenecek.

  1. 9.8.2020
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