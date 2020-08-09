Altay'dan çifte atak

Altay'da teknik direktörlüğe Yücel İldiz'i getiren yönetim, transfer çalışmalarına da ara vermiyor. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon Erzurum'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Jasmin Scuk ve Akhisar formasıyla Play-Off oynayan Tolga Ünlü'ye kanca attı. Bonservisi elinde olan Bosnalı ön libero Scuk ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sağ bek Tolga'nın da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Slavia Prag'dan transfer edildikten sonra 3 sezondur Erzurumspor'da forma giyen Scuk, Süper Lig'de 31 maçta 4 gol atarken, 1. Lig'de 61 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Akhisar'da 32 maça çıkan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga'nın Akhisar'la bağlarını koparması beklenecek.