Altay'dan çifte atak
Boşta olan ön libero Jasmin Scuk’a imzayı attırıp formayı giydiren İzmir’in siyah-beyazlı temsilcisi, sağ bek Tolga Ünlü ile de anlaşmaya çok yakın...
Altay'da teknik direktörlüğe Yücel İldiz'i getiren yönetim, transfer çalışmalarına da ara vermiyor. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon Erzurum'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Jasmin Scuk ve Akhisar formasıyla Play-Off oynayan Tolga Ünlü'ye kanca attı. Bonservisi elinde olan Bosnalı ön libero Scuk ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Sağ bek Tolga'nın da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Slavia Prag'dan transfer edildikten sonra 3 sezondur Erzurumspor'da forma giyen Scuk, Süper Lig'de 31 maçta 4 gol atarken, 1. Lig'de 61 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Akhisar'da 32 maça çıkan ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga'nın Akhisar'la bağlarını koparması beklenecek.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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